Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

09:32 Источник: Газета.Ru

Ряд бывших и действующих европейских политиков выдвинули кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира, следует из публикации на сайте комитета премии.

В своем обращении политические деятели просят продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта в связи с происходящими на Украине событиями.

«Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины», — объяснили авторы инициативы.

Из заявления также следует, что номинацией Зеленского европейские политики хотят показать народу Украины, что мир на его стороне. Газета.Ru