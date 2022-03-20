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Власти Египта временно отменили штрафы за просроченные визы россиян

10:05 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египетские власти временно отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

«Только что министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе», — отметила Догузова.

Глава ведомства поблагодарила египетского коллегу за оперативную поддержку. Руководитель Ростуризма подчеркнула, что с учетом нынешних обстоятельств с отменами рейсов ей поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы, в связи с чем она попросила египетскую сторону о содействии.

Параллельно Ростуризм помогает туроператорам решить вопрос с возвращением всех российских туристов домой. По ближайшим специальным рейсам ведомство будет информировать дополнительно, добавила Догузова.

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