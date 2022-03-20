Сербские футбольные фанаты во время матча вывесили список нападений США на другие страны

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сербские футбольные фанаты вывесили список нападений США на другие страны. Болельщики клуба «Црвена Звезда» поддержали Россию в ходе матча против шотландского ФК «Глазго Рейнджерс».

В списке упоминаются вторжения в Корею, на Кубу, в Ирак, Афганистан и Сирию. «Всё, что мы говорим: дайте миру шанс», — гласит сообщение на последнем баннере.

Поединок прошёл накануне в рамках Лиги Европы и завершился победой сербов со счётом 2:1.