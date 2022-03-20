0
0
948
НОВОСТИ

Президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность главы ЦБ

11:00 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Набиуллина возглавила Банк России в июне 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил ЦБ с 2002 года. В сентябре того же года ЦБ получил полномочия мегарегулятора финансового рынка и интегрировал в свою структуру Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР). В июне 2017 года Госдума проголосовала за продление полномочий Эльвиры Набиуллиной во главе Банка России еще на пять лет, то есть срок ее полномочий заканчивается в июне текущего года.

Согласно закону, президент должен был представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий, то есть в случае с Набиуллиной — до 24 марта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:05 20.03.2022
Постпред США при ООН уклончиво ответила на вопрос по поводу признания независимости ЛНР и ДНР
0
253
17:54 20.03.2022
Военное положение в Украине продлено еще на 30 суток
0
197
15:42 20.03.2022
Минфин Франции: Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
0
427
13:20 20.03.2022
НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
0
639
11:20 20.03.2022
В России снижение суточного прироста новых случаев COVID-19 отмечается 18 дней подряд
0
524
11:10 20.03.2022
Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
0
717
11:00 20.03.2022
Глава МИД Турции считает, что позиции РФ и Украины "совпадают по важным и критическим вопросам"
0
626
10:48 20.03.2022
Болгария не собирается продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в этом году
0
688
09:30 20.03.2022
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 20 марта, 2022
0
632
09:25 20.03.2022
До 9 градусов тепла прогнозируют синоптики в воскресенье в Москве
0
541

Возврат к списку