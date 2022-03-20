Президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность главы ЦБ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Набиуллина возглавила Банк России в июне 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил ЦБ с 2002 года. В сентябре того же года ЦБ получил полномочия мегарегулятора финансового рынка и интегрировал в свою структуру Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР). В июне 2017 года Госдума проголосовала за продление полномочий Эльвиры Набиуллиной во главе Банка России еще на пять лет, то есть срок ее полномочий заканчивается в июне текущего года.

Согласно закону, президент должен был представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий, то есть в случае с Набиуллиной — до 24 марта.