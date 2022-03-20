«Роснефть» полностью поддерживает политику Президента
11:02 18.03.2022
«Роснефть» полностью поддерживает политику Президента России, направленную на защиту суверенитета и обеспечение безопасности страны и ее граждан, и разделяет эту позицию со своими сотрудниками. Так в компании отреагировали на появление в Reuters публикации о том, что «Роснефть» организует доставку своих работников на митинг в поддержку главы государства.
«Конституция Российской Федерации в полной мере обеспечивает права и свободы граждан. Компания не отслеживает, чем занимаются ее сотрудники в свободное от работы время. Нам не известно о якобы выделенных автобусах для доставки наших сотрудников к месту проведения митинга в поддержку Президента Российской Федерации», – сообщается в заявлении компании. При этом в «Роснефти» уточнили: «Мы разделяем гражданскую позицию наших сотрудников, пожелавших принять участие в митинге. Мы ими гордимся и гордимся нашим президентом».
«Компания полностью поддерживает политику Президента Российской Федерации, направленную на защиту суверенитета и обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан, – заявили в «Роснефти». – В каждом из нас жива память о войне с фашизмом и тех неимоверных жертвах, которые заплатил наш народ за Великую победу над этим вселенским злом. И как бы не рядились нынешние нацисты, мы их узнаем в любой форме, какую бы они не носили. С учетом того, какие силы стоят за их спинами нам совершенно очевидно, что речь идет о судьбе нашего государства, о попытке уничтожить Россию как великую державу, которая смеет защищать свои национальные интересы».
«Статья «Рейтер» вышла без учета нашего мнения. Как нам стало известно от одного из сотрудников редакции Рейтер, статья – это очередной фейк, направленный против системообразующей компании РФ и, в конечном итоге, на подрыв экономики страны», – считают в «Роснефти».
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