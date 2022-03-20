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Россия готова рассмотреть возможность приобретения Индией ЗРС С-500 — посол РФ

12:00 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия самым внимательным образом готова рассмотреть вопрос приобретения Индией новейших российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-500, если Нью-Дели проявит заинтересованность. Об этом сообщил в пятницу российским корреспондентам в Нью-Дели посол РФ в Индии Денис Алипов.

«Я могу подтвердить, что если со стороны Индии будет проявлена заинтересованность в приобретении систем С-500, то с нашей стороны такое пожелание будет самым внимательным образом изучено и рассмотрено», — сказал Алипов.

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