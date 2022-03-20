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В России выявили 34 442 случая заражения коронавирусом за сутки

12:05 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 442, до 17 518 699. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,2%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 105 064, до 16 039 709. Днем ранее в штабе сообщили о 112 614 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 524, до 363 563. Днем ранее была выявлена 561 смерть.

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