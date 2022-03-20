МИД КНР выступил против оказания военной поддержки США Украине

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти против оказания военной поддержки США Украине, поскольку передача Киеву летального оружия ставит под вопрос восстановление мира и стабильности. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай в качестве гуманитарной помощи предоставил Украине продукты питания, детское растворимое молоко, спальники и ватные одеяла, влагонепроницаемые подстилки. Что касается США, они передали Киеву смертоносное оружие, — сообщил он на брифинге. — Могут ли эти вооружения вернуть мир и стабильность, или же они приведут к новым жертвам и раненым среди мирного населения? Жители Украины больше нуждаются в продовольствии и спальниках».

Как уточнил китайский дипломат, «по-настоящему здравомыслящие люди» легко могут понять, что Украине нужны отнюдь не поставки вооружений. Чжао Лицзянь также отметил, что усилия Пекина по оказанию гуманитарной помощи Киеву «вызвали широкую поддержку со стороны международного сообщества, в первую очередь многих развивающихся стран».