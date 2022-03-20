Страны Балтии объявили о высылке десяти сотрудников российских посольств

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД стран Балтии в пятницу объявили персонами нон грата десять сотрудников российских посольств в Латвии, Эстонии и Литве. Об этом говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств трех стран, размещенных на их сайтах.

Как отмечается, данное решение было принято всеми сторонами «в знак солидарности с Украиной». Согласно сообщениям министерств, деятельность этих сотрудников была «несовместима с их дипломатическим статусом».

Дипломатам необходимо покинуть Эстонию в течение 72 часов, сотрудникам посольств в Латвии и Литве на отъезд отведено пять дней.