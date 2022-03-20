Цель операции на Украине в том, чтобы избавить людей от геноцида — Путин
17:00 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью специальной военной операции на Украине является избавление людей от геноцида.
«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», — заявил Путин, выступая на праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.
Президент также обратил внимание на то, как действуют российские военнослужащие в ходе спецоперации. «Плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было», — заявил Путин, выступая в пятницу на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией.
НОВОСТИ
- 18:05 20.03.2022
- Постпред США при ООН уклончиво ответила на вопрос по поводу признания независимости ЛНР и ДНР
- 17:54 20.03.2022
- Военное положение в Украине продлено еще на 30 суток
- 15:42 20.03.2022
- Минфин Франции: Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
- 13:20 20.03.2022
- НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
- 11:20 20.03.2022
- В России снижение суточного прироста новых случаев COVID-19 отмечается 18 дней подряд
- 11:10 20.03.2022
- Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
- 11:00 20.03.2022
- Глава МИД Турции считает, что позиции РФ и Украины "совпадают по важным и критическим вопросам"
- 10:48 20.03.2022
- Болгария не собирается продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в этом году
- 09:30 20.03.2022
- Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 20 марта, 2022
- 09:25 20.03.2022
- До 9 градусов тепла прогнозируют синоптики в воскресенье в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать