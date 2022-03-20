Цель операции на Украине в том, чтобы избавить людей от геноцида — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью специальной военной операции на Украине является избавление людей от геноцида.

«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», — заявил Путин, выступая на праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.

Президент также обратил внимание на то, как действуют российские военнослужащие в ходе спецоперации. «Плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было», — заявил Путин, выступая в пятницу на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией.