ЕС 24–25 марта утвердит первую оборонную концепцию ЕС, на которую повлияла операция РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит ЕС 24–25 марта утвердит первую в истории оборонную концепцию ЕС «Стратегический компас ЕС», на разработку которой «сильно повлияла» операция РФ на Украине. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службы ЕС.

«Лидеры ЕС 24–25 марта утвердят „Стратегический компас ЕС“, разработка которой началась около двух лет назад, но на которую оказала сильное влияние война на Украине», — сказал источник.