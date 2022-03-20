США должны вместе с Китаем нести ответственность за мир на всей планете — Си Цзиньпин
17:43 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты должны вместе с Китаем нести ответственность за поддержание мира и стабильности на всей планете. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
«Китай и США — постоянные члены Совета Безопасности ООН, две ведущие экономики мира. <…> Нам нужно неукоснительно нести международную ответственность, прилагать усилия для обеспечения мира и спокойствия на всей планете», — приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина во время разговора с президентом США Джо Байденом, состоявшегося в формате видеоконференции.
Председатель КНР отметил, что Пекин не заинтересован в украинском конфликте. «Международная ситуация претерпевает большие и важные изменения. Эпоха мира и развития сталкивается с серьезными провокациями и вызовами», — добавил он.
По словам Си Цзиньпина, настало время вернуть «китайско-американские отношения в нормальное русло».
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