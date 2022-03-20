Сбер в два раза уменьшает стоимость обслуживания премиальных пакетов услуг

18:28

Сбер предоставляет клиентам скидку в 50% на обслуживание премиальных пакетов услуг СберПремьер и СберПервый в связи с решением платежных систем Visa и Mastercard ограничить свою деятельность в России с 10 марта 2022 года. Скидка действует в период с февраля по апрель включительно для тех клиентов, которые не выполнили условия бесплатного обслуживания.

Стоимость комиссии на пакет услуг СберПремьер теперь составляет 1250 руб. вместо 2500 руб., пакет услуг СберПервый – 5000 руб. вместо 10000 руб. При этом скидка за февраль, март и апрель 2022 года будет применяться автоматически – клиентам не придется предпринимать дополнительных действий.

Пользоваться премиальными пакетами услуг также можно бесплатно при соблюдении определенных условий. Ознакомиться с этими условиями и подключить пакет услуг можно на сайте Сбера: СберПремьер и СберПервый.