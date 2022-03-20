0
0
1047
НОВОСТИ

Сбер в два раза уменьшает стоимость обслуживания премиальных пакетов услуг

18:28 18.03.2022

Сбер предоставляет клиентам скидку в 50% на обслуживание премиальных пакетов услуг СберПремьер и СберПервый в связи с решением платежных систем Visa и Mastercard ограничить свою деятельность в России с 10 марта 2022 года. Скидка действует в период с февраля по апрель включительно для тех клиентов, которые не выполнили условия бесплатного обслуживания.

Стоимость комиссии на пакет услуг СберПремьер теперь составляет 1250 руб. вместо 2500 руб., пакет услуг СберПервый – 5000 руб. вместо 10000 руб. При этом скидка за февраль, март и апрель 2022 года будет применяться автоматически – клиентам не придется предпринимать дополнительных действий.

Пользоваться премиальными пакетами услуг также можно бесплатно при соблюдении определенных условий. Ознакомиться с этими условиями и подключить пакет услуг можно на сайте Сбера: СберПремьер  и СберПервый.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:05 20.03.2022
Постпред США при ООН уклончиво ответила на вопрос по поводу признания независимости ЛНР и ДНР
0
261
17:54 20.03.2022
Военное положение в Украине продлено еще на 30 суток
0
202
15:42 20.03.2022
Минфин Франции: Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
0
430
13:20 20.03.2022
НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
0
643
11:20 20.03.2022
В России снижение суточного прироста новых случаев COVID-19 отмечается 18 дней подряд
0
531
11:10 20.03.2022
Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
0
721
11:00 20.03.2022
Глава МИД Турции считает, что позиции РФ и Украины "совпадают по важным и критическим вопросам"
0
628
10:48 20.03.2022
Болгария не собирается продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в этом году
0
691
09:30 20.03.2022
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 20 марта, 2022
0
634
09:25 20.03.2022
До 9 градусов тепла прогнозируют синоптики в воскресенье в Москве
0
544

Возврат к списку