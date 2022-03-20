США продолжают утверждать, что на Украине не велись военно-биологические разработки

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный председатель США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что на Украине не было лабораторий, где велись военно-биологические разработки.

«У Украины нет военно-биологической программы. Украинских военно-биологических лабораторий нет ни у границы с Россией, ни где-либо еще», — сказала в она в пятницу на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат назвала предоставленные Россией данные о военно-биологической программе на Украине и связи этой деятельностью с США «теорией заговора».



