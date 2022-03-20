Собянин выступил на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

19:05

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие В Москве на концерте-митинге в «Лужниках» в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ выступил мэр Сергей Собянин, который поздравил горожан и поблагодарил россиян за единство.

"Спасибо, друзья, что вы здесь сегодня собрались. Спасибо миллионам граждан, которые душой и сердцем с нами. Спасибо ребятам, которые сегодня с оружием в руках защищают граждан Донбасса, российских граждан, Россию, нас с вами», - отметил градоначальник.

По его словам Россия сильна своими гражданами и патриотами. "Да здравствует наш президент России Владимир Владимирович Путин! Да здравствует Россия!», - сказал Собянин.



