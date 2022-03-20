Столичный транспорт работает в штатном режиме на фоне рекордной загрузки «Лужников»

19:10

Общественный транспорт в Москве работает в штатном режиме несмотря на митинг-концерт на стадионе «Лужники».



«Московский транспорт работает штатно и справляется с перевозкой посетителей концерта в Лужниках. Мы отмечаем рекордное число пассажиров, приехавших на территорию спорткомплекса на метро, МЦК и наземном городском транспорте - это почти 200 тыс. человек», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Для удобства пассажиров поезда на Московском Центральном кольце и в метро ездят с минимальными интервалами, также открыты турникеты в метро для быстрого выхода пассажиров.