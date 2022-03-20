США и Запад пытаются минимизировать нежелательные последствия санкций против РФ

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и его союзники пытаются минимизировать нежелательные последствия новых санкций против РФ в связи с операцией на Украине, в том числе касающиеся роста стоимости сырьевых ресурсов в мире. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель Госдепартамента высокого ранга.



Она отметила, что западные страны «принимают меры для смягчения нежелательных последствий». Как пояснила сотрудница Госдепартамента, над этим, в частности, работает Министерство финансов США. «Мы продолжаем очень внимательно следить за этим, в особенности в плане цен сырьевых ресурсов в мире», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.



Говоря о санкциях против РФ, сотрудница Госдепартамента сообщила: «Мы понимаем, что есть последствия и для россиян». Вместе с тем она заверила, что «целью являются власти РФ».



