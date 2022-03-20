Си Цзиньпин посоветовал США и НАТО учесть озабоченности РФ, чтобы преодолеть кризис на Украине

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов и руководство НАТО должны установить диалог с РФ и учесть обеспокоенность российской, а также украинской стороны, устранив подлинные причины кризиса на Украине. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.



«США и НАТО также должны продвигать диалог с Россией, устранить обеспокоенности РФ и Украины в области безопасности и подлинную причину украинского кризиса», — приводит МИД КНР слова китайского лидера в ходе разговора с президентом США Джо Байденом, состоявшегося в формате видеоконференции.



Как уточнил Си Цзиньпин, Китай выступает против войны «в соответствии со своими историческими и культурными традициями». Он также отметил, что Пекин руководствуется «собственными независимыми суждениями» и будет отстаивать «справедливые основополагающие принципы международных отношений».



