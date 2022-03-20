Более 5,8 тысяч беженцев с Украины зарегистрировали в Испании

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Испании с 10 марта зарегистрировали более 5,8 тысячи беженцев с Украины. Такие данные, как сообщается в обнародованном в пятницу заявлении МВД королевства, привел глава ведомства Фернандо Гранде-Марласка.



По его словам, МВД зарегистрировало, обработало и предоставило временную защиту в общей сложности 5 830 лицам, перемещенным в результате конфликта в Украине, которые нашли убежище в Испании после 10 марта.



По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, за минувшие три недели Украину покинули более 3,1 млн человек.



