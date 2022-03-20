В случае победы на парламентских выборах шведская оппозиция хочет вступить в НАТО

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Умеренная коалиционная партия Швеции подаст заявку на вступление в НАТО в случае победы на парламентских выборах в сентябре этого года, если большинство в законодательном органе поддержит вступление в североатлантический альянс. Об этом лидер партии Ульф Кристерссон сообщил в пятницу в дискуссионной статье в газете «Дагенс нюхетер».



«Война на Украине показывает, насколько уязвима и Швеция, пока у нас нет гарантий безопасности НАТО. Социал-демократы не должны продолжать блокировать этот вопрос. Правительство, которое я возглавлю, подаст заявку на вступление в оборонительный альянс, если после выборов за него проголосует парламентское большинство», — написал он.



Партия намерена назначить в парламенте секретариат, который подготовит все необходимые документы для подачи заявления.



