Из-за заявлений о росте цен на летний отдых в РФ туроператоры получили предупреждение от ФАС
21:10 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ведомство выдало должностным лицам туроператоров „Мультитур“ и „Дельфин“, а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции. Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги», — говорится в пресс-релизе антимонопольного регулятора.
В ФАС подчеркивают, что к наступлению лета дополнительных объективных оснований для резкого роста цен, кроме сезонного повышения, в связи с возникновением новых расходов на туристические поездки по России может не появиться.
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