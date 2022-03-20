Из-за заявлений о росте цен на летний отдых в РФ туроператоры получили предупреждение от ФАС

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережения должностным лицам туроператоров «Мультитур» и «Дельфин», а также группы компаний Atelika Hotel Group из-за их заявлений в СМИ о росте цен на летний отдых в России. Такие заявления могут быть неверно восприняты участниками рынка туристических услуг как руководство к действию, сообщает пресс-служба ФАС.



«Ведомство выдало должностным лицам туроператоров „Мультитур“ и „Дельфин“, а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции. Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги», — говорится в пресс-релизе антимонопольного регулятора.



В ФАС подчеркивают, что к наступлению лета дополнительных объективных оснований для резкого роста цен, кроме сезонного повышения, в связи с возникновением новых расходов на туристические поездки по России может не появиться.



