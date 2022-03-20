0
0
1464
НОВОСТИ

Из-за заявлений о росте цен на летний отдых в РФ туроператоры получили предупреждение от ФАС

21:10 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережения должностным лицам туроператоров «Мультитур» и «Дельфин», а также группы компаний Atelika Hotel Group из-за их заявлений в СМИ о росте цен на летний отдых в России. Такие заявления могут быть неверно восприняты участниками рынка туристических услуг как руководство к действию, сообщает пресс-служба ФАС.

«Ведомство выдало должностным лицам туроператоров „Мультитур“ и „Дельфин“, а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции. Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги», — говорится в пресс-релизе антимонопольного регулятора.

В ФАС подчеркивают, что к наступлению лета дополнительных объективных оснований для резкого роста цен, кроме сезонного повышения, в связи с возникновением новых расходов на туристические поездки по России может не появиться.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:05 20.03.2022
Постпред США при ООН уклончиво ответила на вопрос по поводу признания независимости ЛНР и ДНР
0
261
17:54 20.03.2022
Военное положение в Украине продлено еще на 30 суток
0
202
15:42 20.03.2022
Минфин Франции: Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
0
430
13:20 20.03.2022
НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
0
643
11:20 20.03.2022
В России снижение суточного прироста новых случаев COVID-19 отмечается 18 дней подряд
0
531
11:10 20.03.2022
Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
0
721
11:00 20.03.2022
Глава МИД Турции считает, что позиции РФ и Украины "совпадают по важным и критическим вопросам"
0
628
10:48 20.03.2022
Болгария не собирается продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в этом году
0
691
09:30 20.03.2022
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 20 марта, 2022
0
634
09:25 20.03.2022
До 9 градусов тепла прогнозируют синоптики в воскресенье в Москве
0
544

Возврат к списку