Из-за русофобской активности Запада Совет Европы теряет смысл существования - МИД РФ

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада превратили Совет Европы (СЕ) в послушный инструмент НАТО и Евросоюза, из-за их русофобской активности эта структура теряет смысл своего существования. Об этом говорится распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.



Она напомнила, что РФ передала генеральному секретарю СЕ официальное уведомление о выходе из этой организации. «Были вынуждены пойти на этот шаг после того, как в конце февраля нашу страну лишили всех прав представительства в СЕ. В результате русофобской активности западников эта структура теряет смысл своего существования. Поставив служение блоковым интересам выше собственных уставных целей, СЕ превратили в послушный инструмент Евросоюза, НАТО и их сателлитов», — отметила дипломат.



