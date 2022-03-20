На ЧМ по хоккею россиян и белорусов заменят сборные Франции и Австрии
22:50 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Совет IIHF определил, что команды Франции и Австрии примут участие в предстоящем чемпионате мира в Тампере. Французы заменят хоккеистов из России и будут выступать в группе A в Хельсинки, австрийцы сыграют вместо белорусов в группе В в Тампере», — говорится в заявлении.
Также сообщается, что в связи с допуском на чемпионат французов и австрийцев их место в группе А первого дивизиона займут литовцы, которые выступали в группе В. Таким образом, во втором дивизионе сыграют 10 сборных, а не 12.
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