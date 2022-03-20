0
0
1323
НОВОСТИ

На ЧМ по хоккею россиян и белорусов заменят сборные Франции и Австрии

22:50 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборные Франции и Австрии выступят вместо команд России и Белоруссии на чемпионате мира 2022 года по хоккею в Тампере и Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

«Совет IIHF определил, что команды Франции и Австрии примут участие в предстоящем чемпионате мира в Тампере. Французы заменят хоккеистов из России и будут выступать в группе A в Хельсинки, австрийцы сыграют вместо белорусов в группе В в Тампере», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что в связи с допуском на чемпионат французов и австрийцев их место в группе А первого дивизиона займут литовцы, которые выступали в группе В. Таким образом, во втором дивизионе сыграют 10 сборных, а не 12.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

18:05 20.03.2022
Постпред США при ООН уклончиво ответила на вопрос по поводу признания независимости ЛНР и ДНР
0
261
17:54 20.03.2022
Военное положение в Украине продлено еще на 30 суток
0
202
15:42 20.03.2022
Минфин Франции: Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
0
430
13:20 20.03.2022
НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
0
643
11:20 20.03.2022
В России снижение суточного прироста новых случаев COVID-19 отмечается 18 дней подряд
0
531
11:10 20.03.2022
Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
0
721
11:00 20.03.2022
Глава МИД Турции считает, что позиции РФ и Украины "совпадают по важным и критическим вопросам"
0
628
10:48 20.03.2022
Болгария не собирается продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в этом году
0
691
09:30 20.03.2022
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 20 марта, 2022
0
634
09:25 20.03.2022
До 9 градусов тепла прогнозируют синоптики в воскресенье в Москве
0
544

Возврат к списку