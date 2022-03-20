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НОВОСТИ

Эвакуироваться из Украины в РФ хотя более 2,7 млн человек

22:55 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число желающих эвакуироваться их Украины в Россию увеличилось за сутки почти на 8 тыс. человек и составляет свыше 2,7 млн человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, киевские власти упорно продолжают утверждать, что желающих эвакуироваться в РФ нет.

«Однако ежедневный мониторинг поступивших по различным каналам связи обращений показывает, что сбежать в Российскую Федерацию от беспредела, творимого украинскими националистами, только за последние сутки изъявили желание еще 7 857 человек, а всего их в нашей базе данных уже 2 704 096 с конкретными фамилиями и адресами из 2 093 населенных пунктов всей территории Украины», — сказал Мизинцев.

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