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Развитие бизнеса в РФ приостановила нефтесервисная корпорация Halliburton

09:20 19.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтесервисная транснациональная корпорация Halliburton («Халлибертон») сообщила о сворачивании своей деятельности в России и приостановке дальнейшего развития бизнеса в стране на фоне введенных санкций. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в пятницу на ее сайте.

Согласно документу, решение о приостановке развития бизнеса в РФ вступает в силу немедленно. «По мере сворачивания деятельности в России приоритетом для Halliburton остается безопасность и надежность», — указывается в заявлении.

Как подчеркивается в документе, несколько недель назад корпорация со штаб-квартирами в Хьюстоне (штат Техас) и Дубае приостановила поставки в Россию подпавших под санкции товаров и запчастей. Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг и технологий для добычи нефти и газа.

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