Псаки заявила, что Пекин опубликовал заявление о беседе лидеров США и Китая до ее окончания

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу выступила с утверждением, что китайская сторона опубликовала заявление по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина еще до завершения беседы.



На брифинге для журналистов Псаки был задан вопрос о том, почему власти Китая обнародовали указанное сообщение значительно раньше, чем администрация США. «Еще до того, как он (разговор — прим. ТАСС) закончился. Примечательно», — сказала пресс-секретарь Белого дома.



Псаки также добавила: «Как вы знаете, это была долгая беседа, она продолжалась два часа. Это долго, даже с учетом перевода». По словам представителя американской администрации, время потребовалось, в частности, на то, чтобы «оценить, какую информацию можно обнародовать». «Безусловно, мы хотим предоставить вам как можно больше [сведений]. Но мы также хотим удостовериться, что защищены дипломатические каналы и переговоры», — добавила она.



