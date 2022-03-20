Два первых случая смерти от COVID-19 зафиксировали в Китае с января 2022 года

10:00 Источник: Интерфакс

В прошедшую пятницу в Китае зафиксировали два случая смерти от коронавирусной инфекции, они стали первыми с января 2022 года, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР в субботу.



Оба случая пришлись на северо-восточную китайскую провинцию Цзилинь, которая стала очередным очагом распространения инфекции внутри страны. Ранее два летальных исхода от связанных с COVID-19 заболеваний были зафиксированы на материковой части Китая в 2021 году и один - в январе текущего года.



В минувшую пятницу в стране было выявлено 2 тыс. 157 новых случаев заболевания коронавирусом в острой форме и 1 тыс. 714 бессимптомных (в Китае случаи протекания заболевания в острой форме и бессимптомные регистрируются отдельно).









