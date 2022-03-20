Переговоры с РФ могут продлиться несколько недель - представитель Украины

10:10 Источник: Интерфакс

Советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк отмечает, что переговоры между Украиной и РФ могут продлиться несколько недель, несмотря на определенные сдвиги в ходе переговорного процесса.



В интервью Bloomberg TV из офиса в Киеве он сказал, что переговоры с Россией могут продлиться, по крайней мере, "несколько недель или дольше", хотя "есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной".



Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил в пятницу журналистам, что нейтральный статус Украины и ее невступление в Североатлантический альянс являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.



"Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", - сказал он.



