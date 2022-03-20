Переговоры с РФ могут продлиться несколько недель - представитель Украины
10:10 19.03.2022 Источник: Интерфакс
В интервью Bloomberg TV из офиса в Киеве он сказал, что переговоры с Россией могут продлиться, по крайней мере, "несколько недель или дольше", хотя "есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной".
Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил в пятницу журналистам, что нейтральный статус Украины и ее невступление в Североатлантический альянс являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.
"Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", - сказал он.
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