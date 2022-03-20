Поставки оружия и наемников на Украину из США и НАТО должны прекратиться немедленно - Володин

10:20 Источник: Интерфакс

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для скорейшего наступления мира на Украине США и странам НАТО нужно немедленно прекратить поставки оружия и наемников.



"Если хотите скорейшего мира - примите немедленные решения. США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину", - написал Володин в телеграм-канале в субботу.



По его мнению, "в этой связи ООН должна определиться" и не руководствоваться двойными стандартами.



"Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению", - отметил спикер Госдумы.



Он подчеркнул, что "все, что происходит сегодня на Украине: гибель мирных людей, потоки беженцев - прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя", поэтому, "когда Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, они в первую очередь должны начать с себя".



"Каждый день украинские националисты используют гражданское население как живой щит. Прикрываются женщинами и детьми. Оружие, боеприпасы им поставляют страны НАТО. Наемники, пополняющие ряды батальонов националистов, вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства", - написал Володин.



