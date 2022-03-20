Поставки оружия и наемников на Украину из США и НАТО должны прекратиться немедленно - Володин
10:20 19.03.2022 Источник: Интерфакс
"Если хотите скорейшего мира - примите немедленные решения. США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину", - написал Володин в телеграм-канале в субботу.
По его мнению, "в этой связи ООН должна определиться" и не руководствоваться двойными стандартами.
"Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению", - отметил спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что "все, что происходит сегодня на Украине: гибель мирных людей, потоки беженцев - прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя", поэтому, "когда Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, они в первую очередь должны начать с себя".
"Каждый день украинские националисты используют гражданское население как живой щит. Прикрываются женщинами и детьми. Оружие, боеприпасы им поставляют страны НАТО. Наемники, пополняющие ряды батальонов националистов, вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства", - написал Володин.
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