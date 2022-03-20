С 2022 года россияне сократили расходы на здоровье - исследование

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне с начала этого года сократили на 6,5% количество покупок в категории «здоровье». При этом средний чек одной покупки в этой категории составил 1 556 рублей, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».



«По данным „Русского стандарта“, с начала текущего года общее количество покупок в категории „здоровье“ снизилось на 6,5%. При этом средний чек одной покупки с января по середину марта 2022 года составил 1 556 рублей. В 2021 году средний чек одной операции по карте банка в рассматриваемой категории составил 1 453 рубля», — отмечается в исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.



Больше всего покупок в сегменте «здоровье» россияне делают в аптеках, где средний чек в 2021 году составил 756 рублей. На втором месте — платные услуги в больницах (средний чек 4 110 рублей), далее идут траты на практикующих врачей (4 459 рублей), стоматологические услуги (7 483 рубля) и оптика (3 258 рублей).



«Отдельно аналитиками банка была изучена статистика трат на здоровье в зависимости от пола клиентов. Как выяснилось, женщины на 19% чаще совершают такие покупки, чем мужчины. Кстати, эту статистику в пользу женщин могли скорректировать в том числе и траты мам на лекарства для детей. При этом, по данным банка „Русский стандарт“, общий средний чек на здоровье в 2021 году у мужчин оказался выше — 1 539 рублей против 1 384 рублей соответственно», — указали авторы исследования.



Как показала статистика банка, больше всего покупок в категории «здоровье» в 2021 году было сделано в Москве (средний чек одной операции составил 2 556 рублей), Санкт-Петербурге (средний чек — 2 020 рублей) и Казани (1 349 рублей). Завершают пятерку лидеров Новосибирск и Екатеринбург, там средние чеки одной покупки составили 1 335 и 1 508 рублей соответственно.



В рамках исследования аналитики «Русского стандарта» изучили статистику трат в категории «здоровье» по картам банка за 2021 год и сравнили их с аналогичными данными за 2020 год.



