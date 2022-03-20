На поддержку рынка труда в условиях санкций выделено почти 40 млрд рублей

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 39 млрд рублей будет направлено на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введённых в отношении России западных санкций, соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.



"Источником финансирования станет резервный фонд правительства. Большая часть суммы - свыше 25,5 млрд рублей - пойдёт на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ в субботу.



Отмечается, что более 7 млрд руб. будет направлено на реализацию региональных программ. Так, сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Такая мера коснётся 125 тысяч граждан, отметили в правительстве.



