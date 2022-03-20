Белорусские военные были готовы закрыть границу между Донбассом и РФ - Лукашенко

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия была готова отправить своих пограничников на границу Донбасса и России, но Украина отказалась от этого предложения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японской телекомпании Ти-би-эс, выдержки из которого приводятся в субботу на YouTube-канале телеканала «Беларусь-1».



«Накануне конфликта Украины с Россией я делал все для того, чтобы там не было войны и был мир. Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией. Знаете, 400 километров — я готов был закрыть эту границу своими пограничниками и другую помощь оказать Украине. И Россия согласилась с этим. А Украина отказалась. Почему? Потому что их Запад толкал к этой войне», — заявил Лукашенко.



Он добавил, что при этом Украина ввела против Белоруссии санкции, причем раньше, чем это сделали западные страны. В частности, Украина закрыла для Белоруссии возможность полетов через ее территорию.





