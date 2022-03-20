На облет РФ зарубежные авиакомпании еженедельно тратят более 37,5 млн $

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарубежные авиакомпании каждую неделю расходуют более 37,5 млн долларов на облет воздушного пространства РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РФ.



В министерстве напомнили, что вынужденно закрыли небо для авиакомпаний тех стран, которые ввели запрет на полеты и транзит для российских авиакомпаний.



«По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более 37,5 млн долл. США еженедельно. Как следствие, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей», — отметили в Минтрансе.



