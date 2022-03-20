Если США выступят за мир, боевые действия на Украине быстро закончатся - Лукашенко

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые действия на Украине быстро закончатся, если США займут позицию по установлению мира, но вероятность такого решения Соединенных Штатов очень низка. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японской телекомпании Ти-би-эс, показанном в субботу на YouTube-канале телеканала «Беларусь-1».



«Война может закончиться очень быстро, если он (президент США Джо Байден — прим. ТАСС) позвонит, если Америка займет позицию установления мира на украинской земле. Он скорее не позвонит (чем позвонит — прим. ТАСС). Потому что та ситуация, которая складывается в Украине, очень выгодна американцам. Это то, что надо для Америки», — сказал Лукашенко.



Он пояснил, что боевые действия могут остановить Россия с Украиной, подписав договор, или американцы, которые дадут команду руководству Украины прекратить военные действия. Лукашенко считает, что если американцы на это пойдут, то Евросоюз и другие страны поддержат США.



