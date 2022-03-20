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НОВОСТИ

Митинг в поддержку спецоперации РФ на Украине проходит в Ереване

15:50 19.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около тысячи человек в центре Еревана с армянскими и российскими флагами участвуют в митинге в поддержку специальной военной операции РФ на Украине. Акцию транслируют в субботу в режиме реального времени местные новостные порталы.

«Мы поддерживаем российского солдата, мы едины с нашим стратегическим союзником. Когда мы защищаем Россию, защищаем нашу государственность и священную церковь», — заявил на митинге бывший депутат парламента Айк Бабуханян, один из инициаторов акции.

Участники акции скандируют пророссийские лозунги, поют военные песни времен Великой Отечественной войны.

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