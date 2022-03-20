Политики вынуждают иностранные компании уйти с российского рынка - Медведев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные компании, заявившие в последнее время об уходе с российского рынка, вынуждены это сделать под давлением политиков своих стран, терять рынок никто не хочет. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.



«Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет», — отметил Медведев. «Другое дело, что давление их правительств на собственный бизнес чудовищно. Такое ощущение, что это происходит не в капиталистической экономике, а в период диктатуры (только не пролетариата, а вырождающегося американского истеблишмента)», — подчеркнул он.



Медведев указал на то, что сами же компании «тихо сообщают что-то типа „мы очень хотим вернуться, но боимся“. „Наш рынок терять никто не хочет — на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики. Когда на одной чаше весов слова, а на другой — реальные деньги, перевешивает второе. Хотя и наш запас терпения здесь, очевидно, ограничен“, — написал политик.



