Политики вынуждают иностранные компании уйти с российского рынка - Медведев
17:00 19.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет», — отметил Медведев. «Другое дело, что давление их правительств на собственный бизнес чудовищно. Такое ощущение, что это происходит не в капиталистической экономике, а в период диктатуры (только не пролетариата, а вырождающегося американского истеблишмента)», — подчеркнул он.
Медведев указал на то, что сами же компании «тихо сообщают что-то типа „мы очень хотим вернуться, но боимся“. „Наш рынок терять никто не хочет — на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики. Когда на одной чаше весов слова, а на другой — реальные деньги, перевешивает второе. Хотя и наш запас терпения здесь, очевидно, ограничен“, — написал политик.
Новости
- 18:05 20.03.2022
- Постпред США при ООН уклончиво ответила на вопрос по поводу признания независимости ЛНР и ДНР
- 17:54 20.03.2022
- Военное положение в Украине продлено еще на 30 суток
- 15:42 20.03.2022
- Минфин Франции: Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
- 13:20 20.03.2022
- НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
- 11:20 20.03.2022
- В России снижение суточного прироста новых случаев COVID-19 отмечается 18 дней подряд
- 11:10 20.03.2022
- Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
- 11:00 20.03.2022
- Глава МИД Турции считает, что позиции РФ и Украины "совпадают по важным и критическим вопросам"
- 10:48 20.03.2022
- Болгария не собирается продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в этом году
- 09:30 20.03.2022
- Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 20 марта, 2022
- 09:25 20.03.2022
- До 9 градусов тепла прогнозируют синоптики в воскресенье в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать