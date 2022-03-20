Болгария окажет гуманитарную поддержку Украине, но оружие не отправит

17:10 Источник: Интерфакс

Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что его страна продолжит оказывать гуманитарную поддержку Украине, однако отправлять туда вооружение не собирается.



"Должен сказать, что на данном этапе мы не сможем отправлять военную помощь Украине. Это невозможно", - сказал премьер, слова которого приводит в субботу Associated Press.



Агентство отмечает, что София ранее согласилась разместить у себя дополнительный контингент НАТО, в частности - 150 пехотинцев США.



