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НОВОСТИ

Германии может не хватить запасов газа для отопления домов на следующую зиму

17:20 19.03.2022 Источник: Интерфакс

Германия еще не гарантировала себе достаточных поставок газа, чтобы удовлетворить внутренний спрос следующей зимой, заявил в субботу министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

По сообщению европейских СМИ, он пояснил, что страна "еще не полностью" обеспечила себе поставки на зиму.

"Если нам не удастся получить больше газа для следующей зимы и если поставки из России прекратятся, то нам не хватит газа для отопления домов и для промышленности", - предупредил он.

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