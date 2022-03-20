0
0
994
НОВОСТИ

С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6%

18:40 19.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6% с 1 апреля, это затронет порядка 4 млн россиян. Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минтруда России с ссылкой на вышедшее постановление правительства страны.

«Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка 4 млн получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

18:05 20.03.2022
Постпред США при ООН уклончиво ответила на вопрос по поводу признания независимости ЛНР и ДНР
0
267
17:54 20.03.2022
Военное положение в Украине продлено еще на 30 суток
0
204
15:42 20.03.2022
Минфин Франции: Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
0
433
13:20 20.03.2022
НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
0
647
11:20 20.03.2022
В России снижение суточного прироста новых случаев COVID-19 отмечается 18 дней подряд
0
534
11:10 20.03.2022
Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
0
723
11:00 20.03.2022
Глава МИД Турции считает, что позиции РФ и Украины "совпадают по важным и критическим вопросам"
0
630
10:48 20.03.2022
Болгария не собирается продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в этом году
0
693
09:30 20.03.2022
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 20 марта, 2022
0
637
09:25 20.03.2022
До 9 градусов тепла прогнозируют синоптики в воскресенье в Москве
0
545

Возврат к списку