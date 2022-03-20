С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6%

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6% с 1 апреля, это затронет порядка 4 млн россиян. Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минтруда России с ссылкой на вышедшее постановление правительства страны.



«Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу», — говорится в сообщении.



Отмечается, что для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка 4 млн получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.



