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Пекин считает, что санкции только усугубляют мировые проблемы

19:10 19.03.2022 Источник: Интерфакс

Санкции не следует считать инструментом решения проблем, так как они лишь усугубляют их, заявил в субботу замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.

"Это можно сравнить с попыткой потушить пожар, добавив в него дров", - приводят слова дипломата китайские СМИ. Лэ Юйчэн напомнил, что Пекин выступает против санкций, не прошедших утверждение в СБ ООН.

"Санкции против России в настоящее время доходят до таких рубежей, когда саму глобализацию используют как оружие. Под санкции попадают даже спортсмены, культура, искусство, сфера развлечений. Даже кошки и деревья оказываются под санкциями. Без оснований замораживаются активы российских граждан за рубежом", - отметил он.

Говоря о событиях на Украине, Лэ Юйчэн сказал, что "европейский континент - ключевой для обеспечения мира на планете. Он пострадал от двух мировых войн, после холодной войны не нашел мира, а теперь - снова в огне".


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