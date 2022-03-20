Акция протеста против направления оружия на Украину прошла в Пизе

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сотен человек собрались в итальянском городе Пиза на акцию протеста против направления на Украину оружия, в поддержку мира и против НАТО. Мероприятие прошло в субботу перед зданием местного аэропорта имени Галилео Галилея по инициативе региональной профсоюзной организации.



Поводом для созыва митинга послужил осужденный работниками аэропорта эпизод, когда они вскрыли, что под видом гуманитарных грузов на Украину отправлялись ящики с оружием и боеприпасами. Загружать их они отказались.



«В первую очередь мы выступаем за мир, которого нельзя достигнуть путем направления оружия», — сказали представители организаторов.



