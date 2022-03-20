Китай будет продолжать выносить независимые суждения - МИД КНР
09:00 20.03.2022 Источник: Интерфакс
"Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на существе самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая", - приводит МИД КНР словам дипломата китайским журналистам.
В сообщении отмечается, что в беседе с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин разъяснил позицию Китая по украинскому вопросу, "и самое важное послание заключается в том, что Китай всегда был силой поддержания мира во всем мире" и последовательно выступал "за поддержание мира и противостояние войне".
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