Китай будет продолжать выносить независимые суждения - МИД КНР

09:00 Источник: Интерфакс

Позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках, он не приемлет раздающиеся из-за рубежа обвинения в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на существе самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая", - приводит МИД КНР словам дипломата китайским журналистам.

В сообщении отмечается, что в беседе с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин разъяснил позицию Китая по украинскому вопросу, "и самое важное послание заключается в том, что Китай всегда был силой поддержания мира во всем мире" и последовательно выступал "за поддержание мира и противостояние войне".