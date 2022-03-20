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НОВОСТИ

Военное положение в Украине продлено еще на 30 суток

17:54 20.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране с 26 марта на 30 суток. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Верховной рады.

«Президент подписал ряд законов военного времени, — говорится в сообщении на сайте парламента, — [в их числе] закон об утверждении указа президента „О продлении срока действия военного положения на Украине“. Этим законом продлен срок действия военного времени в стране с 26 марта 2022 года сроком на 30 суток».

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