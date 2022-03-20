Постпред США при ООН уклончиво ответила на вопрос по поводу признания независимости ЛНР и ДНР

18:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что не может заранее сказать, будут ли готовы Соединенные Штаты признать независимость республик Донбасса, если это сделает Украина по итогам переговоров с Россией.

«На данный момент я этого сказать не могу. Мы не признали независимость регионов Донбасса, которые Россия объявила независимыми. Но я не могу заранее сказать, как мы ответим на достигнутое по результатам переговоров и ради спасения жизней украинцев урегулирование между Украиной и Россией», — сказала она в интервью телеканалу Си-эн-эн в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос.