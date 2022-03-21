Saudi Aramco планирует увеличить добычу нефти и газа
08:13 21.03.2022 Источник: MIGnews
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco планирует нарастить объем инвестиций в производство энергии и значительно увеличить добычу нефти и газа в течение следующих 5-8 лет.
Об этом сообщает ВВС.
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