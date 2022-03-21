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НОВОСТИ

Saudi Aramco планирует увеличить добычу нефти и газа

08:13 21.03.2022 Источник: MIGnews

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco планирует нарастить объем инвестиций в производство энергии и значительно увеличить добычу нефти и газа в течение следующих 5-8 лет.

Об этом сообщает ВВС.

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