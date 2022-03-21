Зеленский предрек третью мировую войну в случае неудачных переговоров с Путиным

09:00 Источник: Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский предрек третью мировую войну в случае неудачных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в беседе с телеканалом CNN.

Политик отметил, что готов к переговорам. По мнению украинского лидера, без диалога Москва и Киев не смогут завершить конфликт.

"Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну", - заявил он. Lenta.ru