Зеленский предрек третью мировую войну в случае неудачных переговоров с Путиным
09:00 21.03.2022 Источник: Lenta.ru
Президент Украины Владимир Зеленский предрек третью мировую войну в случае неудачных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в беседе с телеканалом CNN.
Политик отметил, что готов к переговорам. По мнению украинского лидера, без диалога Москва и Киев не смогут завершить конфликт.
"Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну", - заявил он. Lenta.ru
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