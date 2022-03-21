Дефицит пшеницы и ряда видов продовольствия возникнет в Африке в ближайшие недели — СМИ
10:05 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Африки рискуют столкнуться уже в ближайшие несколько недель с дефицитом пшеницы и ряда продуктов питания из-за конфликта на Украине. Об этом предупредил сотрудник крупнейшего вуза ЮАР и африканского континента Университета Южной Африки Дирк Котце.
«Многочисленные страны Африки импортируют пшеницу и другие зерновые из России и с Украины, — цитирует его в понедельник местная радиостанция Эс-эй-би-си. — Мы ожидаем дефицита пшеницы, пшеничной муки и изделий из нее. К этому следует добавить и продолжающийся рост цен на нефть, что разгоняет инфляцию».
Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, а Украина занимает на этом рынке пятую позицию, отмечает радиостанция. В последние годы они совместно обеспечивали 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы. В результате на РФ и Украину приходится более одной трети общемирового экспорта зерновых. Их доля в мировом экспорте подсолнечного масла достигает 52%. Россия также является крупнейшим мировым производителем и экспортером сельскохозяйственных удобрений.
Власти многих стран Африки, которые импортируют пшеницу из России и с Украины, уже заявили, что в случае сохранения западных санкций против России они ожидают всплеска цен на пшеницу и продукты из нее. Как следствие пострадают беднейшие слои населения, которые тратят значительную часть своего дохода на продукты питания. «Результатом этого станет усиление проблемы голода в Африке», — заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.
Среди стран Африки более других от импорта российской пшеницы зависят Бенин — 100% импорта пшеницы из РФ, Судан — до 70%, Руанда, Танзания, Мадагаскар, Республика Конго — до 65% каждая, Египет, Буркина-Фасо, Бурунди — около 60%. Демократическая Республика Конго, Уганда, Намибия, Того, Сенегал ввозят из РФ каждую вторую тонну пшеницы. Крупными покупателями российской пшеницы являются ЮАР, Мозамбик, Кения, Малави Кабо-Верде и Сомали.
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