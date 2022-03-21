WSJ сообщила о «значительной потере» США из-за ошибки администрации Байдена

10:20 Источник: Газета.Ru

Переговоры между Саудовской Аравией и Китаем по вопросу продажи нефти за юани вместо долларов станут еще одной «потенциально значительной потерей», которую понесут США из-за пренебрежительного отношения администрации Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику, сообщается в редакционной статье газеты The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что в 1974 году Саудовская Аравия взяла на себя обязательство торговать нефтью в американской валюте в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Однако текущая администрация в Вашингтоне подрывала эти договоренности на каждом шагу, и саудовцам, судя по всему, это надоело, пишет газета.

В качестве примера автор статьи приводит решение США прекратить поддержку войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, которым помогают США. Администрация Белого дома также сняла с хуситов статус террористов, после чего Вашингтон отложил запланированную продажу оружия Эр-Рияду.

«Это стало настоящей пощечиной в области безопасности, и ситуацию удалось урегулировать только в конце прошлого года», — пишет WSJ.

Также в Эр-Рияде «с ужасом» наблюдают за согласованием президентом Байденом новой сделки по иранской ядерной программе, которая обеспечит Тегеран ресурсами.

При этом Пекин, как пишет WSJ, рад возможности заполнить образовавшую пустоту и в случае успеха на переговорах может извлечь немалую выгоду. Журналисты выразили уверенность в том, что ошибки в отношениях с Саудовской Аравией демонстрируют недостатки байденовской версии «добродетельного либерального интернационализма». Газета.Ru