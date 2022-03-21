Утечка аммиака на заводе в Сумах ликвидирована — ГСЧС Украины

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели ликвидировали утечку аммиака на заводе «Сумыхимпром». Об этом в понедельник сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В 07:49 (08:49 мск) авария по выбросу аммиака в городе Сумы на территории публичного акционерного общества „Сумыхимпром“ ликвидирована», — говорится в сообщении на странице ГСЧС в «Фейсбуке».

Уточняется, что сотрудники предприятия уже начали регламентные работы по восстановлению технологического процесса.

В понедельник утром глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий заявил об утечке аммиака на «Сумыхимпроме». В ГСЧС сообщили, что угрозы населению нет, в 07:30 (08:30 мск) утечка была локализована.