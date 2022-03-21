Украина стала разменной монетой в руках заокеанских заговорщиков — посол КНР в Казахстане

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многострадальная Украина оказалась пешкой в геополитической интриге заокеанских заговорщиков, стала их разменной монетой. Об этом заявил посол КНР в Казахстане Чжан Сяо.

«Сегодня все больше сведущих международников приходят к выводу, что зачинщиком нынешнего украинского кризиса являются США и НАТО, которые в течение многих лет соблазняли Украину „мифическим пряником“ о вступлении ее в НАТО. Поэтому у натовцев и их куратора руки по локоть в крови», — написал он на своей странице в «Инстаграме».

По его словам, сразу после начала боевых действий украинцы поняли, что их не ждут в НАТО, что их все время использовали как инструмент против соседа. «Бедная и многострадальная Украина оказалась сегодня пешкой в геополитической интриге заокеанских заговорщиков. У украинцев возникает логичный вопрос: вы, что, все эти годы со мной играли? Все ваши обещания оказались обманчивы. Скорее всего это так. Это и есть нынешняя суровая геополитическая реальность, когда зашкаливают лицемерие и конспирология. Украина стала их разменной монетой», — констатировал дипломат.

При этом он напомнил, что Китай выступает только за мирное урегулирование. «То, что происходит сейчас на Украине — крайне нежелательно для Китая. Как заявил председатель Си Цзиньпин, межгосударственные отношения не должны докатиться до применения силы друг против друга. Поэтому наша позиция — примирить конфликтующие стороны», — пояснил Чжан Сяо.

Посол также заявил, что китайская сторона против односторонних санкций, не заручившихся одобрением Совета Безопасности ООН и обоснованием международного права. «Практика доказывает, что санкции не приводят к ожидаемым результатам, а наоборот, к новым противоречиям. Злоупотребление санкциями чревато катастрофическими последствиями. Нынешние санкции против России заходят настолько далеко, что глобализация использована как оружие. Под санкции попали даже российские кошки, конфискована частная собственность граждан России. Деятелей науки и культуры, спортсменов, не имеющих никакого отношения к политике, тоже затронули санкции», — указал он.

В этой связи дипломат отметил, что после политического шоу коллективного Запада, который пропагандировал, что «наука без границ», «спорт вне политики», «частная собственность неприкосновенна», «свобода слова», все эти западные ценности теперь утратили доверие. «Западу следовало бы поумерить пыл морализаторства», — подчеркнул Чжан Сяо.

Кроме того, посол призвал европейцев задуматься, что им выгоднее — продолжать плясать под дудку Вашингтона или выстраивать свою независимую стратегию.